Назван главный производитель 5G-смартфонов

Xiaomi возглавила рынок производителей Android-смартфонов с поддержкой 5G. Об этом говорится в отчете агентства Strategy Analytics.

По данным за второй квартал 2021 года, Xiaomi отгрузила на рынок 24,3 миллиона телефонов с поддержкой связи пятого поколения, получив долю 25,7 процента. Весь топ-3 принадлежит китайским производителям: на втором месте с долей 18,5 процента находится Vivo, на третьем — Oppo, которая имеет долю 17,9 процента. Компания Samsung опустилась на четвертую строчку, получив долю 15,6 процента.

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«За последние девять кварталов Xiaomi в общей сложности поставила 70 миллионов смартфонов с 5G», — заявил директор Strategy Analytics Кен Хайерс (Ken Hyers). По его словам, сейчас Xiaomi можно назвать главным поставщиком телефонов с поддержкой нового стандарта связи. Тем не менее, на длинной дистанции китайская компания уступает Samsung, которая за аналогичный период отгрузила 77 миллионов 5G-смартфонов.

Лидером сегмента — с момента выпуска 5G-устройств на рынок — остается Huawei. Китайская корпорация, находящаяся под американскими санкциями, поставила на рынок 95 миллионов девайсов.

По словам аналитиков, наиболее перспективными производителями телефонов с поддержкой связи пятого поколения являются Lenovo-Motorola, Realme, OnePlus и Honor. Это связано с тем, что данные компании сосредоточены на выпуске недорогих 5G-устройств — специалисты предсказывают рост данного сегмента.

Ранее аналитики Counterpoint заявили, что Xiaomi впервые стал брендом номер один среди смартфонов. Месячная доля компании в мировых продажах смартфонов составила 17,1 процента против 15,7 процента у Samsung и 14,3 процента у Apple.