США пошли на уступки Huawei

Власти США пошли на уступки китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, ранее включенному в черный список, и одобрили его заявки на закупку микросхем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов, пишет Reuters.

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По информации издания, заявки на лицензии, необходимые для совершения сделок, были одобрены в течение последних нескольких месяцев. Huawei получил разрешение на закупку микросхем, используемых при производстве экранов и сенсоров.

В мае 2019 года бывший президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список из-за подозрений в передаче персональных данных американских пользователей спецслужбам Китая. Компании требуется разрешение на закупку американского оборудования и программного обеспечения.

Из-за этого с ней прекратили сотрудничество многие компании из США, в частности Google, после чего на смартфонах Huawei стали недоступны ее сервисы и операционная система Android. Вместе с Huawei аналогичные меры были применены к производителю смартфонов ZTE.