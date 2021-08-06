Попавшая под санкции США компания рассказала о попытках выжить

Задачей Huawei в ближайшие годы станут попытки выжить, заявил глава попавшей под санкции США компании Эрик Сюй. Стратегические цели на ближайшие пять лет он сформулировал, представляя результаты за первое полугодие.

«Наша цель — выжить, и при этом работать устойчиво. Несмотря на снижение доходов части нашего бизнеса, ориентированной на потребителей, мы уверены, что в сфере обеспечения передачи данных и работы с корпорациями мы продолжим уверенно расти», — рассказал Сюй.

В первом полугодии 2021 года доходы Huawei составили 320,4 миллиарда юаней (49,6 миллиарда долларов), что почти на 30 процентов меньше 454 миллиардов, зафиксированных в первом полугодии 2020 года. При этом коэффициент прибыли составил 9,6 процента — это самый высокий показатель с 2019 года. Остальные показатели соответствовали ожиданиям компании, уточнил Сюй.

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В первом квартале 2021 года Huawei располагалась на седьмом месте в мире по объемам продаж смартфонов (18,6 миллиона устройств). В феврале компания объявила, что их производство будет сокращено из-за санкций США. В черном списке предприятие находится с 2019 года. Вашингтон обвинил ее в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам и запретил сотрудничать с ней в области технологий американским предприятиям.

Санкции привели в том числе к сокращению продаж компании в России. В первые три месяца 2021 года поставки смартфонов Huawei и Honor (отделившейся от Huawei в ноябре) обвалились до 1,3 и 2 процентов соответственно, хотя год назад бренды лидировали в сегменте с общей долей в 38 процентов.