В Huawei описали будущее компании

Топ-менеджер Huawei пообещал, что компания не уйдет с рынка смартфонов несмотря на кризис. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В распоряжении журналистов оказалась стенограмма выступления председателя правления Huawei Го Пина (Guo Ping) перед сотрудниками корпорации. В нем Го заявил, что компания не собирается уходить с рынка смартфонов — напротив, в планах возвращение Huawei «на трон». «Huawei сохранит свое присутствие в секторе мобильных телефонов», — заверил подчиненных топ-менеджер.

Во время разговора с сотрудниками Го Пин также описал состояние дел в индустрии и компании. По его словам, инженеры Huawei будут развивать технологии, чтобы выпускать конкурентноспособную продукцию. «Я надеюсь, что тот день, когда Китай сможет производить процессоры, наступит как можно раньше. До того дня мы постараемся сохранить и развивать наши технологии», — заметил предприниматель.

Го Пин повторил, что компания не собирается забрасывать сегмент мобильной электроники, однако заметил, что производство смартфонов является «самой большой трудностью» для Huawei. Председатель правления отметил, что для выпуска передовых телефонов нужны мощности и ресурсы, но из-за нахождения корпорации в санкционном списке США, ей никто не хочет помогать.

В августе представители Huawei назвали выживание главной задачей на ближайшие несколько лет. Корпорация находится под санкциями США с мая 2019 года. Компанию обвиняют в шпионаже в пользу правительства Китая.