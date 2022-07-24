16-летнего россиянина задержали за избиение пенсионерки ногами

В Приморье 16-летнего россиянина задержали за избиение ногами 74-летней пенсионерки

В Приморье задержан подросток, подозреваемый в избиении ногами пожилой женщины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, в середине июля в поселке Дунай 16-летний юноша с приятелем оказался в квартире 74-летней пенсионерки и начал ее избивать. Он требовал отдать ему банковскую карту его матери, которая отдала ее потерпевшей, а также тысячу рублей. Второй подросток снимал пытку на смартфон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Кемеровской области подростки толпой избили в кафе защищавшего ребенка пожилого мужчину. Пенсионер попытался закрыть лежащего на полу ребенка своим телом. Подростков это разозлило, и они начали бить кулаками и ногами пожилого человека.

В 2021 году в Саратове дочь во время ссоры избила отца-пенсионера пылесосом, после чего нанесла удары руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался, и женщина вынесла его тело в подъезд.