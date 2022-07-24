Хозяйка приюта «Берта» прокомментировала гибель животных от пожара

Хозяйка приюта «Берта» заявила, что в результате пожара погибли три собаки

Хозяйка подмосковного приюта для животных «Берта» прокомментировала информацию о гибели десятков собак в результате пожара. Соответствующий комментарий появился в официальном сообществе фонда во «Вконтакте».

Руководитель благотворительной организации подтвердила факт пожара на территории приюта, однако отметила, что в нем погибли три собаки, а не 30, как ранее отмечали СМИ. Кроме того, от огня пострадало еще одно животное, которое на данный момент пребывает на лечении в одной из ветеринарных клиник Москвы.

Сотрудница приюта также заявила, что пламя охватило лишь небольшой участок территории вследствие падения столбов. Утверждается, что поврежденные огнем зоны были восстановлены.

По данным Mash, причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов, который произошел после попытки охранника приготовить обед на плите.

Как утверждают волонтеры, собаки существовали в непригодных условиях, их практически не поили и скудно кормили. Кроме того, владелица питомника регулярно присваивала деньги, полученные фондом в качестве пожертвований. Отмечается, что защитники неоднократно просили сотрудников правоохранительных органов городского округа Щелково провести проверку, но ответа от полицейских не последовало.

Ранее в июле владелицу тюменского дома престарелых Ольгу Вильямсон осудили за смерть семерых человек при пожаре — ей дали шесть лет колонии общего режима. По данным следствия, россиянка создала организацию нелегально в 2015 году, и за шесть лет существования ее доход составил более восьми миллионов рублей.