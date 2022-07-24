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Хозяйка приюта «Берта» прокомментировала гибель животных от пожара

Хозяйка приюта «Берта» заявила, что в результате пожара погибли три собаки

Фото: Shutterstock

Хозяйка подмосковного приюта для животных «Берта» прокомментировала информацию о гибели десятков собак в результате пожара. Соответствующий комментарий появился в официальном сообществе фонда во «Вконтакте».

Руководитель благотворительной организации подтвердила факт пожара на территории приюта, однако отметила, что в нем погибли три собаки, а не 30, как ранее отмечали СМИ. Кроме того, от огня пострадало еще одно животное, которое на данный момент пребывает на лечении в одной из ветеринарных клиник Москвы.

Сотрудница приюта также заявила, что пламя охватило лишь небольшой участок территории вследствие падения столбов. Утверждается, что поврежденные огнем зоны были восстановлены.

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По данным Mash, причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов, который произошел после попытки охранника приготовить обед на плите.

Как утверждают волонтеры, собаки существовали в непригодных условиях, их практически не поили и скудно кормили. Кроме того, владелица питомника регулярно присваивала деньги, полученные фондом в качестве пожертвований. Отмечается, что защитники неоднократно просили сотрудников правоохранительных органов городского округа Щелково провести проверку, но ответа от полицейских не последовало.

Ранее в июле владелицу тюменского дома престарелых Ольгу Вильямсон осудили за смерть семерых человек при пожаре — ей дали шесть лет колонии общего режима. По данным следствия, россиянка создала организацию нелегально в 2015 году, и за шесть лет существования ее доход составил более восьми миллионов рублей.

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Полина Гераскина
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