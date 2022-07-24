Раскрыты подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена

Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19: Байден чувствует себя хорошо

Здоровье заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена улучшается. Подробности состояния американского главы государства раскрыл координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа, передает Reuters в воскресенье, 24 июля.

Джа подчеркнул, что у Байдена «вчера был хороший день, он чувствовал себя в порядке». Он добавил, что ни у одного из 17 человек, с которыми президент находился в тесном контакте, пока не обнаружили коронавирус.

21 июля официальный представитель пресс-центра Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Байдена на COVID-19 оказался положительным. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы инфекции проявляются некритично. Позже представители Белого дома заявили, что американский лидер работает более восьми часов в день, а его аппетит остался прежним.