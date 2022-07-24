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Подавший в отставку Борис Джонсон попытается вернуться на пост премьер-министра

Times: Подавший в отставку Борис Джонсон попытается вернуться на пост премьер-министра

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытается вернуться на этот пост в будущем. Об этом источники рассказали газете The Sunday Times.

По словам собеседников издания, Джонсон убежден, что приход ко власти любого преемника может обернуться катастрофой для Консервативной партии, после которой он сможет вновь привести политическое объединение к власти и занять пост премьер-министра.

Отмечается, что свыше 7,6 тысячи членов Консервативной партии подписали петицию с требованием включить Джонсона в список кандидатов на пост премьер-министра на ряду с бывшим главой министерства финансов Риши Сунаком и министром иностранных дел Лиз Трасс.

7 июля Борис Джонсон объявил о решении покинуть свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

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Евгений Шульгин
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