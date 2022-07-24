Экс-главу СБУ в Крыму обвинили в «сдаче » юга Украины

«Обозреватель»: экс-главу СБУ в Крыму Кулинича обвинили в «сдаче» юга Украины России

Экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым Олега Кулинича обвинили в «сдаче» юга Украины российским войскам в феврале 2022 года. Ему предъявлены обвинения в государственной измене, которая способствовала «захвату» этих территорий. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на документы суда.

По данным следствия, Кулинич вместе с бывшим заместителем секретаря Владимиром Сивковичем работали на Россию — передавали сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ — и с июня 2019 года создавали основу для быстрой и «практически беспрепятственной оккупации» южных регионов Украины.

Следователи считают, что именно Кулинич и Сивкович обеспечили быструю оккупацию южных областей Украины, скрыв от руководства СБУ информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма.

О задержании Кулинича стало известно 16 июля. Источник издания «Страна» в правоохранительных органах пояснил, что операция по задержанию производилась главным управлением «Д» СБУ с привлечением Государственного бюро расследований (ГБР) на заключительном этапе. При задержании присутствовал первый зампред Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Кулинич возглавлял управление по Автономной Республике Крым до марта 2022 года, после чего был снят с должности украинским президентом Владимиром Зеленским.