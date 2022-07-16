На Украине задержали бывшего главу СБУ по Автономной Республике Крым Кулинича

На Украине задержали бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Источник в правоохранительных органах пояснил, что операция по задержанию производилась главным управлением «Д» СБУ с привлечением Государственного бюро расследований (ГБР) на заключительном этапе.

Отмечается, что при задержании присутствовал первый зампред Службы безопасности Украины Василий Малюк. Кулинич возглавлял управление по Автономной Республике Крым до марта 2022 года, после чего был снят с должности украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее СБУ сообщила, что на Украине арестовали активы компаний на 61 миллион долларов — по данным Киева, они были связаны с российскими холдингами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.