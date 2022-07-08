На Украине арестовали активы украинских компаний из-за связи с Россией

В СБУ заявили об аресте 61 миллиона долларов активов компаний, связанных с Россией

На Украине арестовали активы компаний на 61 миллион долларов — по данным Киева, они были связаны с российскими холдингами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В СБУ утверждают, что наложили арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. По данным ведомства, они принадлежат российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому». При этом названия компаний не уточняются.

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины арестует имущество россиян на 1,04 миллиарда долларов.

В мае Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудтельном изъятии российского имущества на территории страны. Позже Киев наложил арест на имущество девяти предприятий, принадлежащих российским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также на 70 объектов недвижимости.