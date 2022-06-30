Украина арестует активы россиян на миллиард долларов

Бюро экономической безопасности Украины арестует имущество россиян на $1,04 млрд

Имущество россиян на Украине в размере 1,04 миллиарда долларов будет арестовано Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. Об этом сообщил директор БЭБ Вадим Мельник в эфире национального телемарафона, его слова приводит РИА Новости.

«Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 миллиарде гривен — это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях», — рассказал Мельник.

Власти Украины стали арестовывать российские активы на фоне начала военной спецоперации. 27 июня суд на Украине арестовал активы российских компаний на сумму более 152 миллионов долларов. Арест был наложен на имущество девяти предприятий, принадлежащих российским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также на 70 объектов недвижимости, включая земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда гривен (более 8,1 миллиарда рублей).

Позже Национальная полиция Украины заявила об аресте имущества российских компаний на сумму более 600 тысяч долларов. Речь шла о контейнерах, которые использовались для перевозки различных товаров.

На фоне происходящего на Украине российское имущество также блокируется рядом западных стран. Так, 29 июня Минфин США сообщил, что за 100 дней Штаты заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов.