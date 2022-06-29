На Украине арестовали имущество российских компаний на 600 тысяч долларов
На Украине арестовали имущество российских компаний на сумму более 600 тысяч долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальная полиция республики.
В ведомстве отметили, что речь идет о 94 универсальных грузовых контейнерах, которые использовались для перевозки различных товаров.
Нацполиция установила, что фактические владельцы этих контейнеров выводили заработанные деньги на счета российских и офшорных компаний. «Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что суд на Украине арестовал активы российских компаний на сумму более 152 миллионов долларов. Арест был наложен на имущество девяти предприятий, принадлежащих российским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также 70 объектов недвижимости, включая земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда гривен (более 8,1 миллиарда рублей).