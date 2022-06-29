На Украине арестовали имущество российских компаний на 600 тысяч долларов

Нацполиция Украины сообщила об аресте имущества российских компаний на 600 тысяч долларов

На Украине арестовали имущество российских компаний на сумму более 600 тысяч долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальная полиция республики.

В ведомстве отметили, что речь идет о 94 универсальных грузовых контейнерах, которые использовались для перевозки различных товаров.

Нацполиция установила, что фактические владельцы этих контейнеров выводили заработанные деньги на счета российских и офшорных компаний. «Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что суд на Украине арестовал активы российских компаний на сумму более 152 миллионов долларов. Арест был наложен на имущество девяти предприятий, принадлежащих российским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также 70 объектов недвижимости, включая земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда гривен (более 8,1 миллиарда рублей).