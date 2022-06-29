Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине арестовали имущество российских компаний на 600 тысяч долларов

Нацполиция Украины сообщила об аресте имущества российских компаний на 600 тысяч долларов

Фото: Национальная полиция Украины

На Украине арестовали имущество российских компаний на сумму более 600 тысяч долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальная полиция республики.

В ведомстве отметили, что речь идет о 94 универсальных грузовых контейнерах, которые использовались для перевозки различных товаров.

Нацполиция установила, что фактические владельцы этих контейнеров выводили заработанные деньги на счета российских и офшорных компаний. «Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что суд на Украине арестовал активы российских компаний на сумму более 152 миллионов долларов. Арест был наложен на имущество девяти предприятий, принадлежащих российским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также 70 объектов недвижимости, включая земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда гривен (более 8,1 миллиарда рублей).

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля
Россиянам раскрыли секрет роста числа подписчиков в сети
Обвиняемого в надругательстве над внучкой жителя Подмосковья нашли в Черногории
США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
Психолог объяснил причину веры в гороскопы у многих россиян
Издание лауреата Нобелевской премии закрыли
В Гааге арестовали российскую водку
Россияне забронировали отели Краснодарского края на пять месяцев вперед
Прокуратура потребовала посадить российского оперного певца на 11 лет
После жесткой посадки Ми-8 в Якутии возбудили уголовное дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.