Верховная Рада утвердила указ Зеленского об изъятии российского имущества

Верховная Рада утвердила указ президента Зеленского об изъятии российского имущества

Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, в поддержку указа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В начале апреля Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян. Закон касается не только российских граждан, но и тех, кто хоть как-то связан со страной, например, проживает или ведет там свою основную деятельность.

