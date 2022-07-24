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Появились сообщения о сгоревших заживо 30 собаках в подмосковном приюте

Mash: в приюте «Берта» в результате взрыва газовых баллонов сгорели заживо 30 собак

Кадр: Telegram-канал «Mash»

В подмосковном приюте «Берта» в результате пожара сгорели заживо 30 собак. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов, который произошел после попытки охранника приготовить обед на плите. Уточняется, что мужчина попытался спасти животных, находившихся в четырех боксах, однако они были практически полностью уничтожены огнем.

Как утверждает волонтеры, собаки существовали в непригодных условиях, их практически не поили и скудно кормили. Кроме того, владелица питомника регулярно присваивала деньги, полученные фондом в качестве пожертвований. Отмечается, что защитники неоднократно просили сотрудников правоохранительных органов городского округа Щелково провести проверку, но ответа от полицейских не последовало.

Ранее в июле владелицу тюменского дома престарелых Ольгу Вильямсон осудили за смерть семерых человек в пожаре — ей дали шесть лет колонии общего режима. По данным следствия, россиянка создала организацию нелегально в 2015 году, и за шесть лет существования ее доход составил более восьми миллионов рублей.

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Полина Гераскина
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