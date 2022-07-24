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Четыре мирных жителя погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ

СЦКК ЛНР: четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Рубежного ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) погибли четыре мирных жителя в результате обстрела населенного пункта Рубежное Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 17:00. Отмечается, что он был произведен с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм. Всего по Рубежному было выпущено девять снарядов, уточнили в представительстве.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле города Красный Луч со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено шесть ракет.

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Марина Совина
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