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В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле Красного Луча со стороны ВСУ из HIMARS

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле города Красный Луч со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства.

Согласно опубликованным данным, обстрел был зафиксирован в 01:45 по местному времени. Всего по городу было выпущено шесть ракет, отметили в представительстве.

23 июля в представительстве ДНР в СККК сообщили, что ВСУ выпустили десять снарядов «натовского» калибра по населенному пункту Доломитное. Всего было выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров.

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Марина Совина
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