Возможность отставки Олафа Шольца оценили

Политолог Коньков: сейчас нет оснований для отставки Олафа Шольца, но они могут появиться

Сейчас оснований для отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца нет, однако они могут появиться в любой момент. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил возможность отставки Шольца кандидат политических наук Александр Коньков.

Генеральный секретарь германской оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марио Чая раскритиковал жену канцлера ФРГ Олафа Шольца — министра образования Бранденбурга Бритту Эрнст за выброшенные в мусорку секретные документы. Чая заявил, что Эрнст следует вновь ознакомиться с правилами уничтожения важных бумаг. При этом за подобную оплошность чиновникам может грозить наказание, отметил он.

Конкретных оснований для отставки Шольца не существует, но они могут появиться в любой момент в силу того, что есть достаточно большое количество предпосылок того, что лидерство Шольца будут ставить под вопрос и его коллеги, и его партнеры, и его противники Александр Коньков политолог

«Нужно отметить, что Шольц — это фигура, которая по-прежнему обладает дефицитом серьезной политической поддержки как среди избирателей, так и среди партнеров по правящей коалиции», — заявил Коньков.

Политолог напомнил, что Олаф Шольц пришел на смену Ангелы Меркель, которая обладала многолетним лидерским потенциалом и способностью объединять не только внутренние немецкие политические силы, но и общемировые. «Поэтому изначально он уже находился в слабой позиции», — добавил он.

«Слабость лидерской позиции Шольца была изначально предопределена в нынешнем правительстве Германии. Поэтому, конечно, все те вызовы, которые как из рога изобилия посыпались на Германию с момента прихода его к власти, сопровождают страну и по сей момент», — сказал политолог.

При этом Александр Коньков отметил, что достаточно долго никто не выступал против Олафа Шольца, хотя отсутствие его лидерских позиций было заметно изначально.

«Только сейчас мы наблюдаем реальные попытки разного рода информационных вбросов, которые наверняка преследуются его недоброжелателями и конкурентами. Шольца будут так или иначе раскачивать разные политические силы и внутри самой Германии, и внегерманские игроки», — уверен он.

Фигура Шольца будет находиться под определенным давлением. От него и от его партии зависит то, каким образом они смогут противостоять этому давлению Александр Коньков политолог

Политолог отметил, что у Олафа Шольца остается один козырь, чтобы отстоять свою позицию при попытках серьезного давления. «Важным козырем остается то, что президент Германии так же представитель социал-демократов. В этом плане, конечно же, такая консолидация политического истеблишмента Германии будет давать о себе знать», — напомнил Коньков

Ранее британская газета The Telegraph обвинила Германию в том, что Евросоюз стал уязвимым перед Россией. По мнению автора статьи, энергетическая политика ФРГ и нерешительность в отношениях с Москвой сделала политический блок заложником.