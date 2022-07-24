Жену Шольца раскритиковали за выброшенные в мусорку секретные документы

Жену канцлера Олафа Шольца Бритту Эрнст раскритиковали за выброшенные секретные документы

Генеральный секретарь германской оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марио Чая раскритиковал жену канцлера ФРГ Олафа Шольца — министра образования Бранденбурга Бритту Эрнст за выброшенные в мусорку секретные документы. Об этом сообщает Focus.

Чая заявил, что Эрнст следует вновь ознакомиться с правилами уничтожения важных бумаг. При этом за подобную оплошность чиновникам может грозить наказание, отметил он.

«Возможно, госпоже Эрнст стоит еще раз пройти инструктаж — любой обычный госслужащий получил бы за это дисциплинарное взыскание. Конфиденциальные документы не выбрасывают вместе с бытовыми отходами, а пропускают через шредер в ведомстве», — заявил Чая.

Ранее сообщалось, что соседи Олафа Шольца периодически находят в мусорном контейнере или рядом с ним важные, а подчас и секретные документы. Отмечается, что Шольц живет в роскошном комплексе в центре Потсдама.