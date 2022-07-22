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Соседи Шольца рассказали о выброшенных в мусорный контейнер секретных документах

Spiegel: соседи Шольца заявили, что часто находят в мусорном контейнере важные документы

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Соседи канцлера ФРГ Олафа Шольца периодически находят в мусорном контейнере или рядом с ним важные, а подчас и секретные документы. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что Шольц живет в роскошном комплексе в центре Потсдама. Соседи обнаружили разбросанные вокруг мусорных баков полиэтиленовые пакеты, в одном из которых был черновик речи, которую жена Шольца, министр образования Бранденбурга Бритта Эрнст, произнесла ранее в местном парламенте. Иногда, как рассказали соседи политиков, в мусорку попадают заметки из личного графика Эрнст. Из них можно узнать даже, когда у супруги канцлера перерыв на обед.

На другом выброшенном листе бумаге обнаружился список одежды, которую Эрнст подбирала для разных случаев. Так, в день федеральных выборов жена тогдашнего кандидата в канцлеры от социал-демократов запланировала два наряда — джинсы с пиджаком и черный костюм Hugo Boss.

Речь идет, однако, и о куда более значимых документах. Вскоре после саммита Группы семи в мусорке нашли бумагу с фотографиями и краткими профилями глав государств и правительств. В частности, под фото Марии Серенеллы Капелло, жены премьер-министра Италии Марио Драги, было написано: «Избегает публики». Как отмечает Spiegel, все это, по сути, общедоступная информация, однако супруга канцлера все равно не должна была выбрасывать бумаги в мусорный бак, потому что МИД Германии классифицировал их как секретные.

Известно, что секретная информация степени секретности VS — только для служебного использования — может быть вывезена за пределы здания только во время служебных поездок и для служебных встреч, если это крайне необходимо. Такие документы также нельзя выбрасывать, не убедившись, что текст никак нельзя восстановить.

Ранее газета The Telegraph писала, что Шольц рискует оставить свою должность в связи с энергетическим кризисом в стране. Отмечалось, что две трети избирателей осуждают канцлера за его неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны.

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Алина Гончарова
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