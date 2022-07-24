В Херсоне сообщили об обстреле ГЭС ракетами HIMARS

Администрация Херсонской области заявила об обстреле ГЭС американскими ракетами HIMARS

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил об обстреле Каховской гидроэлектростанция (ГЭС) со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 24 июля, пишет РИА Новости.

По его словам, атака была произведена Киевом из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Есть повреждения моста, сама электростанция продолжает работать. «Инфраструктура повреждена ракетами Соединенных Штатов», — заявил Леонтьев.

Ранее о попытках обстрелять регион местные власти сообщали 21 июля. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять Антоновский мост, но ракеты сбила система противовоздушной обороны (ПВО).