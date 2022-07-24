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Кардиолог рассказал о двух предвестниках инсульта

Кардиолог Ашихмин назвал головные боли и боль в области груди предвестниками инсульта

Фото: Carolina Heza / Unsplash

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал о двух предвестниках инсульта. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, на это могут указывать сильные головные боли и боль в области груди. Он порекомендовал контролировать артериальное давление. По словам специалиста, если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние.

Кардиолог добавил, что инфарктам и инсультам чаще подвергаются курильщики, а также люди с лишним весом и гипертоники. Специалист призвал россиян следить за уровнем холестерина, чтобы избежать проблем с сердцем из-за закупоривания сосудов.

Ранее врач-кардиолог Мария Лопухина перечислила россиянам симптомы-предвестники инсульта и инфаркта, которые нельзя игнорировать. По ее словам, инфаркт, как правило, сопровождается давящими и жгучими болями в груди, а также постоянными и ярко выраженными неприятными ощущениями в шее, челюсти, спине и даже в животе.

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Марина Совина
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