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Кадыров заявил о вынуждающей Россию начать полномасштабную войну Европе

Кадыров указал на преследование Европой цели вынудить Россию начать полномасштабную войну

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Европейские страны своими заявлениями и военной поддержкой преследуют цель вынудить Россию начать полномасштабную войну. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определённую цель — вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии», — написал он.

По мнению Кадырова, страны НАТО «наивны» в своем предположении, что возможная война ослабит Россию, так как Москва «всю свою историю» была готова к любым военным действиям. «Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть!», — указал глава Чечни.

Однако выход из подобной ситуации есть, считает глава республики. Для этого украинцам следует «снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма», а также сменить правительство, толкая граждан страны на якобы героическую смерть.

Кадыров подчеркнул, что помощь, поступающая Украине от стран Запада, исчезает в карманах властей страны. Тем не менее, по его мнению, это не приводит к ожидаемым на Западе результатам.

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Варвара Кошечкина
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