Диетолог предупредила об опасности мяса для некоторых категорий людей

Диетолог Писарева призвала отказаться от мяса людей с метаболическими заболеваниями

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасности мяса для некоторых категорий людей. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, от мяса следует отказаться людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также тем, у кого имеются проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой.

Специалист отметила, что мясо является высокобелковым продуктом.« Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме», — сказала она.

Писарева также подчеркнула, что для некоторых заболеваний существует запрет только на определенные виды мяса. Так, людям с повышенным холестерином или проблемами с сердечно-сосудистой системой следует отказаться только от жирных сортов мяса.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева назвала россиянам популярные продукты, повышающие риск развития некоторых видов рака. Эксперт утверждает, что жирная и богатая простыми углеводами пища может привести к появлению лишнего веса, что, в свою очередь, увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний.