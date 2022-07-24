Российский подросток погиб в результате массовой драки сверстников

УМВД: в Дербенте произошла массовая драка между 17-летними подростками, один погиб

В Дербенте произошла массовая драка между подростками, трое из несовершеннолетних получили ножевые ранения, один из них погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Дагестану.

Драка произошла вечером 21 июля на улице Магомеда Далгата. По данным следствия, массовая драка произошла из-за конфликта, который произошел за несколько дней до этого между несколькими 17-летними подростками. В день происшествия сверстники решили выяснить отношения в присутствии друзей.

Подозреваемые с места происшествия скрылись, одного из них уже задержали, разыскивается второй, а также его отец, который вывез подозреваемого в неизвестном направлении. Троих пострадавших госпитализировали, позднее один из них скончался.

Ранее в Ленинградской области драка с участием 10 человек закончилась стрельбой из неустановленного оружия. Инцидент произошел вечером 17 июля. Полицейские, приехавшие по вызову о массовой драке в деревне Заклинье, обнаружили 37-летнего местного жителя с рваной непроникающей раной в области живота. Мужчину доставили в больницу.