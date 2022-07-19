Массовая драка в российской деревне закончилась стрельбой

В Ленобласти драка с участием 10 человек в деревне Заклинье закончилась стрельбой

В Ленинградской области драка с участием 10 человек закончилась стрельбой из неустановленного оружия. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник правоохранительных органах.

По сведениям издания, инцидент произошел вечером 17 июля. Полицейские, приехавшие по вызову о массовой драке в деревне Заклинье, обнаружили 37-летнего местного жителя с рваной непроникающей раной в области живота. Мужчину доставили в больницу.

Выяснилось, что примерно в 22:00 неизвестный дважды выстрелил в пострадавшего и его приятеля. На следующий день подозреваемого задержали в Луге. Им оказался 48-летний житель Заклинья, неоднократно судимый за кражи и хулиганство.

12 июля сообщалось, что в Красносельском тупике в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу с балкона квартиры.