Блогерша сделала популярную процедуру в салоне и лишилась волос

Блогерша Лора Джарви сделала химическое выпрямление волос в салоне и облысела

Блогерша Лора Джарви сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась волос. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом laurajarvie3 записалась на услугу химического выпрямления волос, которая гарантирует гладкие и шелковистые локоны на протяжении семи месяцев.

Посетительница рассказала, что во время процедуры, когда состав уже был нанесен, парикмахер ушла на обеденный перерыв. Задержавшись, мастер не удалила средство вовремя, из-за чего половина длинных волос клиентки выпала от корней. Помимо частичного облысения, блогерша получила химический ожог кожи головы с сопутствующим ему сильным покраснением. «Зато парикмахер съела свою рыбу и картофель фри», — иронично отметила она.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 705 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Это ужасно! Я бы расплакалась», «Новый страх разблокирован», «Я из тех, кто бы улыбнулся и поблагодарил в конце», «Какой кошмар!» — писали юзеры.

В июне пользователь сети сходил к новому парикмахеру в салон красоты и остался с плешью на голове. Блогер попросил мастера сделать ему популярную прическу под названием Side Part («пробор набок»), которая предполагает короткие волосы на висках, пышную макушку и зачесанную набок челку. В результате мужчина лишился половины своих волос.

