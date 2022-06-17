Мужчина сходил к новому парикмахеру и остался с плешью на голове

Пользователь Reddit показал плешь на голове после стрижки у нового парикмахера

Пользователь сети сходил в новый салон красоты и пожалел о принятом решении. Соответствующей историей он поделился на платформе Reddit.

Блогер с никнеймом Seandouglasmcardle разместил снимок, на котором показал свою стрижку. По его словам, он попросил парикмахера сделать ему популярную прическу под названием Side Part («пробор набок»), которая предполагает короткие волосы на висках, пышную макушку и зачесанную набок челку.

Автор пожаловался, что после посещения мастера он остался с плешью на голове. «Она просто отстригла половину моих волос. Посмотрите на это», — написал он в публикации, которая стала вирусной и набрала больше 140 тысяч просмотров за 22 часа.

Комментаторов развеселил рассказ мужчины, о чем они принялись писать под опубликованным селфи. «Такое ощущение, что мы ходим к одному парикмахеру», «Какой кошмар», «Прости, но мне смешно с твоей залысины», «Она сделала окоп на твоей голове», «Ужасная работа мастера», «Как же смешно», «Все попадали в такую ситуацию», — высказывались они.

В мае россиянка также облысела после похода в салон красоты. Жительница Подмосковья Яна Андреева призналась, что сделала наращивание прядей у мастера Марины (фамилия не указывается), после чего у нее развился аллергический дерматит, который привел к частичному облысению. «Мне должны были нарастить 160 граммов волос. 200 капсул за 20 тысяч рублей. Все волосы сбились в клок, и я не могла их расчесать», — пояснила клиентка.