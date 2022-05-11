Россиянка облысела после похода в салон красоты

Жительница Подмосковья Яна Андреева облысела после наращивания волос в салоне красоты

Жительница Подмосковья поделилась страшными последствиями похода в местный салон красоты. Интервью с ней публикует РЕН ТВ.

Россиянка Яна Андреева рассказала, что сделала наращивание прядей у мастера Марины (фамилия не указывается), после чего у нее развился аллергический дерматит, который привел к частичному облысению. «Мне должны были нарастить 160 граммов волос. 200 капсул за 20 тысяч рублей. Все волосы сбились в клок, и я не могла их расчесать», — уточнила клиентка.

По словам пострадавшей, парикмахер торопилась во время работы, поэтому сделала процедуру с нарушениями: не продезинфицировала капсулы, не взвесила нужное количество локонов и не убедилась, подходит ли клиентке выбранный способ наращивания. «Я хотела вернуть свои деньги или переделать работу, но на моей голове появилась себорея. Естественно, после этого я не захотела возвращаться туда», — пожаловалась Андреева.

Собеседница издания заявила, что успела вовремя снять капсулы с волос, а также прошла двухнедельный курс лечения антибиотиками. После этого она попыталась связаться с администраторами салона, чтобы получить компенсацию, однако работники игнорировали ее обращения. Тогда девушка вместе с журналистами РЕН ТВ отправилась в бьюти-студию, где ей удалось поговорить с мастером.

«Она покрасила волосы и самостоятельно сделала накручивание. Потом, через пять дней, не желая идти на компромиссы, начала жаловаться. Девушке было предложено приехать в салон, чтобы посмотреть состояние волос, но она ответила, что ей ничего не нужно, после чего попросила вернуть ей деньги», — пояснила сотрудница заведения. Мастер добавила, что готова судиться с клиенткой. При этом она не принесла извинения пострадавшей и отказалась возмещать ущерб.

В апреле жительница Москвы Мария Кайдышева пожаловалась, что осталась с гематомами после посещения бьюти-студии. Девушка обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры. «Наутро правая половина лица отекла буквально. На следующий день отекла вторая половина лица, появились кровоподтеки. Периорбитальная область вся болела», — рассказала клиентка бьюти-студии, которая подала заявление в полицию после инцидента.

