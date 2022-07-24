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России пообещали последствия в случае закрытия еврейского агентства «Сохнут»

Яир Лапид: закрытие «Сохнут» будет иметь серьезные последствия для отношений с Россией

Фото: Abir Sultan / Reuters

Закрытие еврейского агентства «Сохнут» будет иметь серьезные последствия для отношений Израиля и России. Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид, передает ТАСС.

Политик провел совещание по ситуации с агентством в России. Он подчеркнул, что отношения с Кремлем для его страны важны.

21 июля Басманный суд Москвы заявил о требовании Минюста ликвидировать агентство. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. Причины такого требования не уточнялись.

Основанное в 1929 году агентство «Сохнут» способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. Оно также сотрудничает с местными еврейскими общинами, проводит детские и молодежные программы и образовательные курсы.

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Евгений Шульгин
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