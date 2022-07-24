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Граждан Николаева заподозрили в сотрудничестве с Россией

Губернатор Николаевской области Ким заподозрил граждан города в сотрудничестве с Россией

Фото: Shutterstock

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что подозревает всех граждан города в сотрудничестве с Россией. Слова украинского политика приводит The Telegraph.

Отвечая на вопрос, сколько человек, работающих на Москву, находится в городе, Ким отметил, что ведут подрывную деятельность несколько из них. «Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — пояснил политик. В то же время, по словам Кима, на данный момент арестован «десяток» человек, уличенных в сговоре с российской стороной.

Кроме того, украинских военных и правоохранителей будут обучать поиску диверсантов, добавил Ким.

Ранее сообщалось, что власти Николаева могут закрыть город на несколько дней для того, чтобы выявить жителей, сотрудничающих с Россией.

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Карина Черных
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