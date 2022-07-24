В США заявили о «тревожном феномене» после поездки Путина в Тегеран

National Interest: Иран и Китай явно поддерживают видение России конфликта на Украине

Обозреватель Марк Эпископос заявил о «тревожном феномене», который продемонстрировала поездка президента России Владимира Путина в Тегеран. Об этом он написал в своей статье для журнала National Interest.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — отметил Эпископос. По его словам, несмотря на попытки западных стран «выстроить единый глобальный фронт против Кремля», существует и иная точка зрения.

Эпископос добавил, что сделка по зерну «завершила неделю российской дипломатии». Эксперты считают, что она «была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу», подчеркнул он.

Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд предрек Западу неприятности из-за поездки Владимира Путина в Иран. По мнению аналитика, встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу. Он назвал это «пугающей перспективой».