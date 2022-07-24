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Трамп обвинил Байдена в обнищании США

Трамп обвинил Байдена в том, что тот превратил США в «нищую страну»

Фото: Joe Skipper / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот превратил США в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Об этом он заявил на студенческой конференции во Флориде, передает Fox News.

Он посетовал на то, что из-за действий Байдена всего за два года страна растеряла признание и уважение. «Мы были энергонезависимы, сейчас Байден стоит на коленях, выпрашивая энергоресурсы у других стран», — сказал политик. Трамп добавил, что Америка преклоняет колено только перед богом, и ни кем более.

15 июля Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.

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Марина Совина
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