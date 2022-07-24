Нарушителей комендантского часа на Украине захотели призвать в ВСУ

Замглавы МВД Украины Енин заявил, что нарушителей комендантского часа призовут в ВСУ

Нарушителей комендантского часа на Украине будут в первоочередном порядке рассматривать для призыва в ВСУ. Такое заявление сделал заместитель главы МВД страны Евгений Енин изданию «Телеграф».

Он отметил, что министерство внутренних дел страны плотно сотрудничает с центрами комплектования Вооруженных сил для пополнения резерва.

«Нарушителей комендантского часа мы берем на карандаш. Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь», — пояснил Енин.

По его словам, в первые дни боевых действий люди ответственно относились к соблюдению комендантского часа, поскольку понимали, что его нарушение угрожает их жизни. Сейчас же некоторые расслабились, считает замглавы МВД.

Енин также указал, что в настоящий момент административной ответственности за нарушение комендантского часа на Украине нет. «Среди нарушителей привлечь к ответственности можно тех, кто ездил в состоянии алкогольного опьянения или оказывал злостное неповиновение сотрудникам полиции, рычагов давления на остальных нет», — признал он.

Ранее сообщалось, что на Украине полицейские раздали повестки в военкомат посетителям ночных клубов. Правоохранители провели несколько ночных рейдов по городу, во время которых проверили парки, скверы и ночные клубы. В результате полицейские выявили 413 нарушителей комендантского часа, в том числе 219 мужчин призывного возраста.