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На Украине полицейские раздали повестки в военкомат посетителям ночных клубов

Нацполиция Украины выдала 219 повесток в военкомат посетителям ночных клубов Киева

Фото: Anthony J. / Unsplash

В Киеве полицейские выдали 219 повесток в военкомат мужчинам, которые после начала комендантского часа посещали ночные клубы или гуляли по городу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители провели несколько ночных рейдов по городу, во время которых проверили парки, скверы и ночные клубы. Отмечается, что из всех ночных заведений, которые обошли сотрудники полиции, работали только два. В них выявили 413 нарушителей комендантского часа, в том числе 219 мужчин призывного возраста. Им вручили повестки в военкомат.

Ранее министр обороны Украины Олег Резников заявил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек.

Как утверждает бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, призывать в армию на Украине скоро могут начать с 16 лет.

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Алевтина Запольская
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