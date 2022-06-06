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На Украине задумали призывать в армию с 16 лет

Экс-депутат Кива: парламент Украины рассмотрит законопроект о призыве в армию с 16 лет
Илья Кива

Илья Кива . Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале заявил, что парламент страны решил рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет.

«На данный момент на Украине в армию призывают с 18 лет. «Украинцы! Вы понимаете, что [президент Украины Владимир] Зеленский не только вас, взрослых, приговорил к смерти, он и ваших детей забрать хочет», — отметил он. По мнению экс-депутата, страна «окончательно превращена в нацистскую Германию 1945 года».

Ранее Кива заявил, что президент Украины усилил меры личной безопасности из-за страха покушения от западных спецслужб или командования Вооруженных сил Украины. «Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь (...) покушения украинских военных», — сообщил Кива.

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Марина Совина
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