Экс-депутат Рады Кива заявил о страхе президента Зеленского ликвидации спецслужбами Запада

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за страха покушения от западных спецслужб или командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь <…> покушения украинских военных», — сообщил Кива.

По словам экс-парламентария, командование ВСУ считает, что Зеленский неэффективно руководит боевыми действиями. Его указания влекут за собой потери среди личного состава и поражение украинских войск. Действиями главы государства также недовольны страны Запада, поэтому он стал опасаться ликвидации.

«Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины», — добавил бывший депутат Рады.

По словам Кивы, западные страны стали задумываться об окончании военных действий на территории Украины. Политик добавил, что физическое устранение Зеленского станет наиболее быстрым способом для осуществления этого сценария.