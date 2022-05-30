Экс-депутат Рады предрек разгул преступности в Европе из-за Украины

Экс-депутат Рады Кива предрек разгул преступности и кровавые войны в Европе из-за Украины

Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий кризиса на Украине, заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

По мнению политика, вооруженные члены организованных преступных группировок (ОПГ) с Украины попали в Европу под видом беженцев. По мнению Кивы, бесконтрольная раздача украинцам оружия, проведенная Киевом, еще больше усугубила ситуацию. «Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки и сирийцы получили новых конкурентов», — предрек он.

Кива уверен, что страны Евросоюза ждут «разгул наркоторговли, проституции и продажи оружия».

С начала боевых действий 24 февраля более 6,73 миллиона человек покинули Украину. Больше всего жителей бежали в Польшу: речь идет о 3 581 612 беженцах. В Румынию прибыли 989 357 украинцев, в Россию — 971 417 беженцев, а в Венгрию — 671 463.