В ООН опубликовали новые данные по числу украинских беженцев

УВКБ ООН сообщило, что число беженцев с Украины превысило 6,7 миллиона человек

Более 6,73 миллиона человек покинули Украину с начала боевых действий 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно новым данным, число выехавших за рубеж украинцев к 28 мая составило 6 737 208 человек. За последние сутки оно выросло на 36 тысяч.

Больше всего жителей бежали в Польшу: речь идет о 3 581 612 беженцах. В Румынию прибыли 989 357 украинцев, в Россию — 971 417 беженцев, а в Венгрию — 671 463.

Ранее российские пограничники рассказали о попытках украинских военных выехать в Россию под видом беженцев. В общей сложности речь идет о как минимум 250 военнослужащих ВСУ.