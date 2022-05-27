ФСБ заявила о попытке украинских военных попасть в Россию под видом беженцев

Представитель ФСБ: более 200 украинских военных пытались попасть в РФ как беженцы

Руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» (РГ) заявил о попытке военных Украины попасть в Россию под видом беженцев.

Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

По словам представителя ФСБ, в потоке покидающих страну людей пограничники вместе с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже обнаружили около 250 военных.

Кроме того, в 2021 году российскую границу незаконно пытались пересечь более 1,8 тысячи человек. В отношении около 500 из них были возбуждены уголовные дела, остальные привлечены к административной ответственности.

На украинском участке нарушения границы осуществлялись преимущественно с целью контрабанды товаров народного потребления, на казахстанском и монгольском — с хозяйственно-бытовыми целями, на китайском — с целью контрабандного перемещения через государственную границу дериватов диких животных и браконьерства Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

Незаконный въезд в ЕС через Россию

Также представитель ФСБ сообщил, что в 2021 году около 3,5 тысячи мигрантов из Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки пытались незаконно попасть в страны Евросоюза (ЕС) через Россию и Белоруссию.

Кулишов рассказал, что не снижается количество попыток незаконно пересечь государственную границу иностранными гражданами, которые следуют в РФ по миграционным целям, в том числе использующими территорию России в качестве транзитной.

Также глава погранслужбы сообщил, что, в частности, фиксировался рост количества попыток нарушений границы выходцами из Афганистана и Кубы, которые пытались незаконно попасть в Евросоюз транзитом через территорию России.

Развертывание войск Украины на границе с Россией

По словам Кулишова, Украина с 2014 года развертывала на границе с Россией войсковые формирования.

При поддержке западных партнеров украинская сторона вела интенсивные военные приготовления, сопровождаемые развертыванием в приграничных с Российской Федерацией районах войсковых формирований Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

Представитель ФСБ подчеркнул, что это происходило в условиях активной антироссийской пропаганды. С 2014 года было произведено более 40 подобных акций.

Кроме того, он рассказал, что российские пограничники и территориальные органы безопасности пресекли более 120 провокаций в отношении граждан, а также кораблей и иных субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей.