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В ФСБ заявили о популярности контрабанды ширпотреба на границе России и Украины

Глава Погранслужбы ФСБ Кулишов заявил о популярности контрабанды ширпотреба с Украины

Фото: Таисия Лисковец/ РИА Новости

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил, что контрабанда ширпотреба была особенно популярна на границе между Россией и Украиной в 2021 году.

«На украинском участке нарушения границы осуществлялись преимущественно с целью контрабанды товаров народного потребления, на казахстанском и монгольском — с хозяйственно-бытовыми целями, на китайском — с целью контрабандного перемещения через государственную границу дериватов диких животных и браконьерства», — рассказал генерал.

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Глава Погранслужбы добавил, что в 2021 году российскую границу незаконно пытались пересечь более 1,8 тысячи человек. В отношении порядка 500 из них были возбуждены уголовные дела, остальные привлечены к административной ответственности.

Кулишов сообщил, что в пунктах пропуска пограничники часто сталкиваются с попытками подкупа. Он подчеркнул, что подобные провокации пресекаются на месте, факты фиксируются и передаются в следственные органы. Также были выявлены единичные случаи угроз и запугивания российской погранслужбы.

Ранее эксперты газеты The Washington Post усомнились в том, что американские власти могут отслеживать «мощные потоки вооружения», идущие в Киев. По их словам, Украина с 2014 года является «центром контрабанды оружия».

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Марина Совина
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