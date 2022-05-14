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США предупредили об опасности бесконтрольных поставок оружия Украине

Washington Post предупредила США об опасности бесконтрольных поставок оружия Украине

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Массово поставляемые на Украину из США вооружения из-за ненадлежащего контроля могут попасть в руки террористов или в другие зоны конфликтов, такие опасения высказали эксперты газеты The Washington Post.

Специалисты усомнились в том, что американские власти могут отслеживать «мощные потоки вооружения», идущие в Киев. По их словам, Украина с 2014 года является «центром контрабанды оружия».

«Беспрецедентный поток вооружений породил опасения, что какое-то оборудование может попасть в руки западных противников или снова появиться в течение последующих десятилетий в отдаленных конфликтах», — предупредило издание. Наиболее сильные опасения вызвало то, что в руки преступников могут попасть зенитные ракетные комплексы Stinger, которые используют чтобы сбивать авиалайнеры.

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Как объяснила эксперт по контролю над вооружениями в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона Рейчел Стоул (Rachel Stohl), руководство США не может отследить не только куда и кому поступает оружие, но и как его используют.

Ранее Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия на Украину. Как объяснил представитель Пентагона Джон Кирби, поставки вооружений Украине могут приостановиться, если Конгресс США не одобрит проект о выделении новой помощи Киеву.

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Марина Совина
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