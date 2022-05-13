Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон: без одобрения Конгрессом поставки вооружений Украине могут прекратиться

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что поставки вооружений Украине могут приостановиться, если Конгресс США не одобрит проект о выделении новой помощи Киеву. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, если ведомство не получит полномочий в ближайшее время, то, возможно, какой-то период времени Украине «ничего не будет передаваться». Кирби понадеялся, что этого удастся избежать.

Представитель Пентагона добавил, что на оказание военной помощи на период до 19 мая остается еще 100 миллионов долларов, которые еще не были распределены на конкретные задачи.

Если не будет одобрения Конгресса, с 19 мая это начнет сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки. Это не значит, что 19 или 20 мая все остановится, но мы хотим иметь подушку безопасности Джон Кирби Представитель Пентагона

Новый пакет помощи

7 мая президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что в него в том числе войдут артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции (РЛС) и другое оборудование.

Американский лидер также сообщил, что после последнего объявления средства, которые администрация США может использовать для отправки помощи Украине в сфере безопасности, почти исчерпаны. Он призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины.

В Белом доме сообщили, что стоимость нового пакета военной помощи Украине составит до 150 миллионов долларов. По данным CNN, Киеву будет выделено из резервов Пентагона 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

При этом The Washington Post сообщил, что Соединенные Штаты поставят Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. По данным издания, Пентагон намерен отправить Киеву беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением. Отмечается, что закупленное у американских компаний вооружение отличается от того, что уже поставлялось на Украину.

В частности, в новый пакет помощи войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов.

Блокировка проекта о помощи Украине

Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов. Политик считает, что в настоящее время Соединенные Штаты не могут спасать Киев, обрекая при этом свою экономику.

Пол добавил, что Конгрессу следует тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. Он подчеркнул, что сейчас самой большой угрозой для страны являются госдолг, инфляция и обрушение доллара, в связи с этим в нынешних условиях США просто не могут позволить себе играть роль мирового жандарма.

Сенатор попытался инициировать поправку в законопроект, которая бы предполагала надзор со стороны федеральных органов за выделением средств для Украины. Однако она была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Госар в свою очередь отметил, что деньги, которые власти страны выделяют для поддержки Киева — это бесполезная трата средств американских налогоплательщиков.

Конгрессмен призвал Вашингтон отказаться от военной помощи украинской стороне и заняться внутренними проблемами государства. Он считает, что американский лидер планируется развязать прокси-войну с Россией, которая обернется негативными последствиями для Соединенных Штатов.

Госар также отметил, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заработал сто миллионов долларов.

Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента Пол Госар Член Палаты представителей США от штата Аризона

Ленд-лиз

9 мая Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи Киеву носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине».

29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса. Документ был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начале спецоперации было объявлено 24 февраля.

Согласно законопроекту, Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины». Документ позволит ускорить доставку оружия. Действие расширенных полномочий истечет, если конфликт прекратится (речь о кризисе в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма в 2014-м), а также если число российских войск у украинской границы сократят до состояния марта 2021 года.