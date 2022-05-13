Конгрессмен США призвал «не посылать и цента» Украине

Конгрессмен Госар призвал США отказаться от помощи Киеву и заняться внутренними проблемами

Деньги, которые власти США выделяют для поддержки Украины — это бесполезная трата средств американских налогоплательщиков. С такой позицией выступил член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Госар, передает РИА Новости.

Конгрессмен призвал Вашингтон отказаться от военной помощи Киеву и заняться внутренними проблемами страны. По его мнению, американский президент Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Россией, которая обернется негативными последствиями для США.

Госар также напомнил, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заработал сто миллионов долларов. «Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента», — заключил он.

Ранее стало известно, что сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов. По его словам, США сейчас не могут спасать Украину, ставя под угрозу при этом свою экономику.