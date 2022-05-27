В ФСБ заявили о попытках мигрантов незаконно въехать в ЕС через Россию

РГ: 3,5 тысячи мигрантов пытались незаконно въехать в ЕС через РФ и Белоруссию в 2021-м

Руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» (РГ) заявил, что около 3,5 тысячи мигрантов из Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки пытались незаконно попасть в страны Евросоюза (ЕС) через Россию и Белоруссию в 2021 году.

По его словам, также не сокращается число попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, следующими в РФ по миграционным целям, в том числе использующими территорию России в качестве транзитной для убытия в страны Западной и Северной Европы.

Представитель ФСБ указал, что в том числе фиксировался рост количества попыток нарушений границы выходцами из Афганистана и Кубы, которые пытались незаконно попасть в Евросоюз транзитом через территорию России. «В 2021 году пресечено порядка 450 подобных нарушений, что в три раза превышает показатели предыдущего периода», — сообщил Кулишов.

Ранее Кулишов заявил о попытках украинских военных попасть в Россию. По его словам, украинские военные, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в РФ под видом беженцев, уже выявлено порядка двух с половиной сотен таких лиц.