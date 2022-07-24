Медики раскрыли ухудшающийся по ночам симптом ожирения печени

Кливлендская клиника: признаком ожирения печени может стать усиливающийся по ночам зуд

Признаком неалкогольной жировой болезни печени может стать один ухудшающийся по ночам симптом — когда начинают чесаться ладони и ноги. Об этом сообщили медики Кливлендской клиники, передает Express.

По словам врачей, стандартными признаками ожирения печени являются боли в животе. При этом также сигнализировать о болезни будут такие симптомы, как усиливающийся по ночам кожный зуд.

Уточняется, что люди начинают чаще всего чесаться в одном месте. Например, когда чувствуют дискомфорт в ногах или ладонях. Такое явление медики объяснили накоплением солей желчных кислот.

Наиболее подвержены ожирению печени люди с избыточным весом, сказали медики. В заключение они порекомендовали пациентам с данным диагнозом пересмотреть свой рацион питания и поработать над снижением веса.

Ранее в июле диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что ожирение грозит развитием онкологических заболеваний, в частности, рака кишечника. В числе последствий ожирения она также перечислила сахарный диабет, развитие метаболического синдрома, неалкогольную жировую болезнь печени и остальные различные патологические процессы.