Россиян с лишним весом предупредили о бессимптомном развитии смертельной болезни

Эндокринолог Филиппова: ожирение грозит сахарным диабетом, раком кишечника и желудка

Ожирение грозит развитием онкологических заболеваний, в частности, рака кишечника и желудка, предупредила диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова. О бессимптомном развитии смертельной болезни из-за лишнего веса она рассказала россиянам в беседе с «Пятым каналом».

По словам врача, ожирение грозит не только болезнями сердечно-сосудистой системы, но и другими серьезными хроническими заболеваниями. «Сахарный диабет, развитие метаболического синдрома, неалкогольная жировая болезнь печени и другие очень различные патологические процессы», — перечислила Филиппова последствия ожирения.

Она предостерегла, что на фоне избыточного веса могут развиться и онкологические заболевания, среди которых часто протекающий бессимптомно рак кишечника, а также рак желудка, число больных которым растет с каждым годом.

Ранее терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог Екатерина Кривцова предупредила православных людей, которые привыкли поститься, о возможных последствиях той диеты, которой они придерживаются. По ее словам, она может привести к набору лишних килограммов.