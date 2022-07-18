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Россиян с лишним весом предупредили о бессимптомном развитии смертельной болезни

Эндокринолог Филиппова: ожирение грозит сахарным диабетом, раком кишечника и желудка

Фото: Shutterstock

Ожирение грозит развитием онкологических заболеваний, в частности, рака кишечника и желудка, предупредила диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова. О бессимптомном развитии смертельной болезни из-за лишнего веса она рассказала россиянам в беседе с «Пятым каналом».

По словам врача, ожирение грозит не только болезнями сердечно-сосудистой системы, но и другими серьезными хроническими заболеваниями. «Сахарный диабет, развитие метаболического синдрома, неалкогольная жировая болезнь печени и другие очень различные патологические процессы», — перечислила Филиппова последствия ожирения.

Она предостерегла, что на фоне избыточного веса могут развиться и онкологические заболевания, среди которых часто протекающий бессимптомно рак кишечника, а также рак желудка, число больных которым растет с каждым годом.

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Александра Лисица
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