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Премьер Израиля поручил МИД подготовиться на случай закрытия «Сохнут» в России

Премьер Израиля Лапид поручил МИД подготовить меры в случае закрытия «Сохнут» в России

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию политических мер в отношении России на случай закрытия еврейского агентства «Сохнут». Об этом пишет издание Israel Hayome.

По данным источников, отговорить Москву от закрытия агентства должна была израильская делегация во время запланированного на 24 июля визита. Тем не менее, как утверждают в израильском МИД, им не выдали визы. Теперь Лапид собирается рассмотреть возможные варианты антироссийских мер, поскольку полагает, будто «атаковать и повышать цену [за возможное закрытие "Сохнута"] — единственный способ бороться с Москвой».

Бывший посол Израиля в России и Украине Цви Маген заявил, что пока перед правительством стоит несколько вариантов развития событий: например, изменить свою фактически нейтральную позицию относительно боевых действий на Украине. «Конечно, это может возыметь неблагоприятные последствия, но это тоже вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России», — предположил дипломат.

Основанное в 1929 году агентство «Сохнут» способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. Оно также сотрудничает с местными еврейскими общинами, проводит детские и молодежные программы и образовательные курсы. 21 июля стало известно, что Минюст поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. Причины требования не уточнялись.

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Елизавета Наумова
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