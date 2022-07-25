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Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП

Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП в Токио

Фото: Reuters

Автомобиль, в котором ехала Акиэ Абэ — вдова экс-премьера Японии Синдзо Абэ — попал в ДТП в Токио, пишет издание Asahi. Никто не пострадал.

Авария произошла в 8:45 по местному времени (2:45 мск). В машину, где находилась Акиэ Абэ и несколько охранников, врезался другой автомобиль охраны. Столкновение, предположительно, произошло в результате того, что водитель второй машины отвлекся и не заметил, как первый автомобиль снизил скорость, чтобы перестроиться в другой ряд.

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Полиция Токио пообещала приложить все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных происшествий.

Синдзо Абэ скончался в результате покушения, о котором стало известно утром 8 июля. Нападение произошло во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Объясняя свой поступок следователям, мужчина заявил, что был недоволен политикой Абэ.

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Виктория Кондратьева
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