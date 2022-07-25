Врач назвала главные причины старения кожи
Диетолог Анджали Мукерджи из Индии назвала главные причины старения кожи. Комментарии специалистки на эту тему приводит издание Hindustan Times.
По словам врача, спровоцировать появление морщин и дряблость кожи могут курение и длительное употребление алкоголя. «Эти привычки приводят к сухости кожи, темным кругам и снижению эластичности», — рассказала Мукерджи и добавила, что пыль из окружающей среды и ультрафиолет также повреждают клетки кожи, проникая в ее более глубокие слои.
Кроме того, доктор заявила, что люди, которые испытывают стресс на протяжении длительного времени, чаще всего подвержены развитию псориаза, экземы и розацеа. Помимо этого, недостаток сна провоцирует высыпания и ухудшает качество кожного покрова.
В завершение диетолог предупредила, что недостаточное потребление продуктов с содержанием омега-3 также вызывает старение кожи. Данный компонент питает кожу и насыщает ее, заключила врач.
Раннее в июле российский пластический хирург Мадина Байрамукова раскрыла причины появления морщин на шее. По мнению эксперта, на их образование влияет толщина подкожно-жирового слоя, эластичность кожи, неправильный прикус, курение и отсутствие косметологического ухода. Помимо этого, специалистка заявила, что на сон на высокой подушке, чтение лежа и постоянное использование гаджетов также могут послужить поводами для развития данной проблемы.