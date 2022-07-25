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Врач назвала главные причины старения кожи

Диетолог Мукерджи назвала курение и стресс главными причинами старения кожи

Фото: Angélica Echeverry / Unsplash

Диетолог Анджали Мукерджи из Индии назвала главные причины старения кожи. Комментарии специалистки на эту тему приводит издание Hindustan Times.

По словам врача, спровоцировать появление морщин и дряблость кожи могут курение и длительное употребление алкоголя. «Эти привычки приводят к сухости кожи, темным кругам и снижению эластичности», — рассказала Мукерджи и добавила, что пыль из окружающей среды и ультрафиолет также повреждают клетки кожи, проникая в ее более глубокие слои.

Кроме того, доктор заявила, что люди, которые испытывают стресс на протяжении длительного времени, чаще всего подвержены развитию псориаза, экземы и розацеа. Помимо этого, недостаток сна провоцирует высыпания и ухудшает качество кожного покрова.

В завершение диетолог предупредила, что недостаточное потребление продуктов с содержанием омега-3 также вызывает старение кожи. Данный компонент питает кожу и насыщает ее, заключила врач.

Раннее в июле российский пластический хирург Мадина Байрамукова раскрыла причины появления морщин на шее. По мнению эксперта, на их образование влияет толщина подкожно-жирового слоя, эластичность кожи, неправильный прикус, курение и отсутствие косметологического ухода. Помимо этого, специалистка заявила, что на сон на высокой подушке, чтение лежа и постоянное использование гаджетов также могут послужить поводами для развития данной проблемы.

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Мария Винар
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